Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar - Son Dakika

Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar

05.12.2020 08:53
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar, System.String[]

VAN'da yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

VAN'da yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, son yıllarda küresel iklim değişikliğinden dolayı flamingoların Kasım ayında gitmediğini ve bölgede kaldığını söyledi.

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla konaklamak için kentteki sulak alanlara akın eden binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilere Van Gölü'nün maviliklerinde eşsiz görsel şölen sunuyor. Van Gölü Havzası, her yıl kış aylarında konaklamak için bölgedeki sulak alanlara gelen ötücü kuğuları da konuk ediyor. Rusya'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, Van Gölü sahilinde bulunan Gevaş'ın Göründü sazlığında görsel şölen sunuyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, ülkemizin Afrika, Asya ve Avrupa arasında hayvan göçleri arasında stratejik ve önemli bir konumda bulunduğunu dünyada sıcak sayılan noktalardan biri olduğunu söyledi. Bu sıcak noktalardan birinin Van Gölü Havzası olduğunu anlatan Prof. Dr. Adızel şöyle konuştu:

VAN GÖLÜ'NÜN KIŞ MİSAFİRLERİ ÖTÜCÜ KUĞULAR"Hem habitat çeşitliliği hem de göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle çok sayıda göçmen kuş, bu alanı kullanıyor. Biz kuşları, mevsimsel göç durumuna göre 4 sınıfa ayırıyoruz. Yerli olarak saydığımız, sürekli o alanda her mevsim göreceğimiz kuşlar var. Yaz göçmenleri var. İlkbaharda gelir ve sonbaharda geri giderler. Bir yerden bir yere giderken alanımızda kısa süreli bekleyenler var. Onlara da transit göçerler diyoruz. Bir de kış göçmenlerimiz var. Özellikle daha kuzeyde kalan Sibirya tarafında, havalar soğuyup yaşam alanları kar ve buz altında kalınca daha güneyde olduğumuz için bize doğru kaymaya başlarlar. İşte bu kış göçmenlerimizden bir tanesi de ötücü kuğulardır. Sibirya'dan bize doğru geliyorlar ve bahar aylarına doğru Van Gölü Havzası'ndan ayrılıyorlar" KÜRESEL ISINMA GÖÇMEN KUŞLARI ETKİLEDİ

Ötücü kuğuların yanında flamingoları da görebildiklerini belirten Prof. Dr. Adızel, "Flamingoların, Kasım ayının başlangıcında geldikleri üs bölgelere veya Afrika'ya doğru gitmesi gerekiyordu. Fakat az sayıda da olsa yaklaşık 10 yıldır flamingoların bir kısmı gitmiyor; burada kalıyor. Toplam sayıları 8 ile 10 bin civarında olan flamingolardan 500'ü burayı terk etmiyor. Bunu da küresel ısınmaya bağlıyoruz" diye konuştu.


Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar
Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar

Van Gölü Havzası, Van Gölü, Yyü, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küresel iklim değişimi flamingoları etkiledi, son 10 yıldır gitmiyorlar - Son Dakika


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