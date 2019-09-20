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Küresel İklim Grevi

53 dakika önce

Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi.

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Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi.

İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında Kadıköy İskelesi önünde toplanan grup, "Bilimin arkasında birleş", "İklim için birleş" yazılı pankart ile "İklim adaleti", "Güneşe merhaba", "İklim için okul grevi", "Evimiz yanıyor" yazılı dövizler taşıdı, "İklimi değil sistemi değiştir" sloganı attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Atlas Tarafoğlu, " Türkiye'deki ilk iklim grevinde yetişkinler de vardı ama izleyiciydiler. Şimdi artık bu grevin bir parçası oldular. Kavga etmeden artık biz çocuklara kulak vererek bizleri dinlemelisiniz. Kurtaracak bir gezegenimiz var. Bunun için çalışın. Keyif aldığımız için okulu kırmıyoruz. Bunu okula gitmemek için yapsaydık pazartesi sendromu yaşamamak için pazartesi günü yapardık." dedi.

Tarafoğlu, dünyanın iklim düzeninin giderek bozulduğunu belirterek, "Gezegenimiz yanıyor. Birçok şehir sular altında kalıyor. Buzullar yok oluyor. Ormanlar alev alev yanıyor. İnsanlar evlerini terk ediyor. Türlerin nesli tükeniyor. Yakında bizim de neslimiz tükenecek. Artık bunu anlayın. Ben de herkes gibi zehirli yağmurlardan korkuyorum. Ama yağmurların neden zehirli olduğunu bilmek istiyorum. Yağmurların zehirli olmaması için ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum. İklim krizini durdurmak için yardım etmelisiniz. Bilimin arkasında birleşelim." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup, Yoğurtçu Parkı'na kadar yürüdü.

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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