Son Dakika Haberleri: Küresel İklim Grevleri başladı, Türkiye'de 15 ilde eylem var
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Küresel İklim Grevleri başladı, Türkiye'de 15 ilde eylem var

1 saat önce

Dünya genelinde yapılması planlanan İklim Grevleri Avustralya ve diğer Asya-Pasifik ülkelerinde binlerce öğrencinin katılımıyla başladı

Küresel İklim Grevleri başladı, Türkiye'de 15 ilde eylem var, System.String[]

Dünya genelinde yapılması planlanan İklim Grevleri Avustralya ve diğer Asya-Pasifik ülkelerinde binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.


Yaklaşık 150 ülkede planlanan eyleme Türkiye'den de 15 ilde katılım olması bekleniyor. Eylemle hedeflenen ise tüm dünyada küresel iklim değişiminin etkilerine tek bir sesle dikkati çekmek.

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Avustralya, Türkiye, Asya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:15 
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