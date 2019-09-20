Son Dakika Haberleri: Küresel iklim yürüyüşü
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Küresel iklim yürüyüşü

33 dakika önce

Gösteriden detaylar Küresel iklim yürüyüşü BRÜKSEL – Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Gösteriden detaylar Küresel iklim yürüyüşü

BRÜKSEL – Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Küresel iklim yürüyüşü

Brüksel, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:07 Kaynak: AA
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