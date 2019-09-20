Küresel iklim yürüyüşü
33 dakika önce
Gösteriden detaylar Küresel iklim yürüyüşü BRÜKSEL – Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:07 Kaynak: AA
Gösteriden detaylar Küresel iklim yürüyüşü
BRÜKSEL – Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.
İstanbul trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı Adnan Oktar kendisine gülümseyen kediciklere: Maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli 4 aile barıştı Özhaseki, 'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39.1' diyen araştırmayı yorumladı: Allah'a şükür bizim anketlerimizde sıkıntı yok