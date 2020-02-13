Küresel ilaç pazarına Türkiye üzerinden ihracat atılımı - Son Dakika
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Küresel ilaç pazarına Türkiye üzerinden ihracat atılımı

6 saat önce

Gensenta, Amgen Global'in biyoteknoloji alanındaki yenilikçi çözümleri ve 40 yıla yakın tecrübesiyle hastaların ilaca erişimini kolaylaştırırken, küresel ilaç pazarının yüzde 70'ini oluşturan bölgelere Türkiye üzerinden ihracat yaparak Türkiye'nin ihracat hamlesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Küresel ilaç pazarına Türkiye üzerinden ihracat atılımı, System.String[]

Gensenta, Amgen Global'in biyoteknoloji alanındaki yenilikçi çözümleri ve 40 yıla yakın tecrübesiyle hastaların ilaca erişimini kolaylaştırırken, küresel ilaç pazarının yüzde 70'ini oluşturan bölgelere Türkiye üzerinden ihracat yaparak Türkiye'nin ihracat hamlesine katkıda bulunmayı hedefliyor.


Gensenta, Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman sözcülüğünde gelecek planlarının paylaşıldığı bir toplantı düzenledi.


2012 yılında biyoteknolojide dünyanın en ileri çözümlerini üreten Amgen ile güçlerini birleştiren Mustafa Nevzat İlaç, Gensenta adını alarak sağlığın geleceğine doğru yenileniyor.


Mustafa Nevzat İlaç, Gensenta adını alarak daha geniş bir coğrafyada, daha fazla hastaya, yeni ve kapsamlı çözümler sunma yolunda çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

Toplantının açılışında konuşan Berkman, dijitalleşmenin etkisiyle şirketlerin artık daha geniş bir coğrafyada daha fazla insanın hayatına değer katma olanağına sahip olduğunu ve şirketin ve vizyonlarının bu doğrultuda yenilendiğini dile getirdi.


Berkman, Türkiye'nin ve bölgenin önde gelen ilaç üretim tesislerinden ve Türkiye'nin ilaç alanındaki en büyük ihracatçılarından biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu vizyonumuz, Türkiye'nin yanı sıra daha farklı kültür ve dil coğrafyalarında uluslararası birçok lisanda çok daha rahat telaffuz edilebilen Gensenta markasıyla tanıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.


Yeni kimlikleri ve vizyonlarıyla Türkiye'nin yerli üretim ve ihracat hamlesine destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Berkman, "Gensenta ile Türkiye üzerinden 5 kıtaya ihracat yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.


Gensenta adıyla jenerik ilaç alanında iddialı hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Güldem Berkman, "Hedefimiz, biyoteknolojiden jeneriğe tüm alanlarda ürünlerimizle vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamına destek vermek ve hastalarımıza hizmet etmek." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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