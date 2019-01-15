Küresel İnsurtech Girişimleri 25 Milyar Dolar Fon Aldı"

Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton, "Küresel insurtech girişimleri Eylül 2018'e kadar 25 milyar dolar fon aldı.

Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton, "Küresel insurtech girişimleri Eylül 2018'e kadar 25 milyar dolar fon aldı." dedi.



Yıldız Teknopark ve Insurtech Hub iş birliği ile düzenlenen etkinlikte konuşan Warburton, Insurtech HUB'in Enformasyon Teknolojileri (IT) ve sigorta arasında bir köprü olduğunu söyledi.



Küresel insurtech girişimlerinin Eylül 2018'e kadar 25 milyar dolar fon aldığını belirten Warburton, "Bizim misyonunmuz Türkiye'de insurtech start up'lara 1 milyon dolar bulmak." dedi. Warburton, "Son 12 ayda baya geliştik özellikle Londra ve Yeni Zelanda'da birçok bağlantı yaptık. Biz dünyayı Türkiye'ye getirmeye Türkiye'yi de dünyaya açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kontaklarımızı kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Yıldız Teknopark 7 bin Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyor"



Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci de 2009 yılında Yıldız Teknopark Davutpaşa'da faaliyete geçtiğini belirtti.



İnci, "Yıldız Teknopark, yazılım,bilişim ve iletişim teknolojileri,elektronik, makine ve üretim sektörlerinde Ar-Ge firmasına (102 kuluçka merkezi) ve 7 bin Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyor." açıklamasında bulundu.



Yıldız Kuluçka Merkezi'nin 4 bin 500 metrekarelik alanı ile Türkiye'nin faal çalışan en büyük kuluçka merkezi olduğunu kaydeden İnci, Küresel Yenilik Endeksi'nin Türkiye'de 2016 yılında 2013 yılına göre 25 sıra ilerlediğini belirtti.



İnci, "Türkiye'de ilk defa Yıldız Kuluçka Merkezinde Insurtech Kuluçka Merkezi açıldı ve sigortacılık dikeyinde Insurtech Start-up'larının başvuruları alınmaya başlandı." diye konuştu. İnci, şunları kaydetti:



"Bir çok firmanın üniversitelerde yer almalarının en büyük sebebi nitelikli personele erişim. Yıldız Teknik Üniversitesi eko sistemdeki en büyük üniversitelerden bir tanesi. Ayrıca burada ciddi çalışmalarımız oluyor. Özellikle üniversite sınıflarında teknopark ile işbirliği dahilinde öğrenci kulüplerininde dahil edildiği ve sektör firmalarının bir şekilde kendi içerisinde oluşturdukları akademiler ile akredite edebiliyoruz."



"Temel ihtiyaçlarda değişen çok birşey yok"



Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu ise birilerinin Insurtech'i dile getirmesi ve söylemesi kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Eroğlu, Trampa ekonomisinden beri değişmeyen şey müşteri ve ticaret olduğunun altını çizdi.



Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Temel ihtiyaçlarda değişen çok birşey yok. Mesela haberleşme dumanla haberleşmeden güvercin ile mektuplaşmaya dijital haberleşmeye hatta görüntülü haberleşmeye geçtik ama aslında amacımız aynı karşımızdaki ile irtibata geçmek. 5 bin yıl önce yazının ilk bulunduğu sümerlerdeki taşlara yazılan yazı bugün dijitalde akıllı telefonlara yazılıyor. Hatta akıllı telefonlara hiç birşey yapmadan konuşarakta yazıyor."



Müşteri artık herşey ve müşterinin artık kral olduğunu belirten Eroğlu, "Markanıza ne kadar güvenirseniz güvenin müşteriyi anlayamadığınız ve müşterinin beklentilerini karşılayamadığınız zaman yok olmaya mahkum olursunuz." yorumunu yaptı.

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