Küresel ısınma Antarktika'da buzulları eritiyor - Son Dakika
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Küresel ısınma Antarktika'da buzulları eritiyor

07.05.2022 10:59
Küresel ısınma Antarktika'da buzulları eritiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geomatik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Oğuz Selbesoğlu, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) istasyonlarından alınan verilere göre buzulların gözle görülür şekilde hızla eridiğini belirterek, "Ayrıca küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geomatik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Oğuz Selbesoğlu, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) istasyonlarından alınan verilere göre buzulların gözle görülür şekilde hızla eridiğini belirterek, "Ayrıca küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su buharı miktarı giderek artıyor." dedi.

6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Selbesoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır global uydu konumlama sistemleriyle ilgili dünyanın farklı yerlerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

TÜBİTAK'ın kutup araştırmaları kapsamında açtığı projelere başvurduklarını belirten Selbesoğlu, "Küresel iklim değişikliğini izlemek amacıyla kabul edilen proje kapsamında, Türkiye'nin Antarktika sabit GNSS istasyonları (TUR1&TUR2), Horseshoe Adası'na tesis edilmiştir. Bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-4) kapsamında tesis edilen istasyonlardan, 24 Şubat 2020 tarihinden itibaren GPS, GLONASS, GALILEO ve BEIDOU uydu sistemlerinden sürekli olarak veri toplanmakta olup 2 yıllık verileri başarı ile elde ettik." diye konuştu.

Selbesoğlu, küresel iklim değişikliğinin belirlenmesi ve takibinin oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Antarktika'da sabit GNSS istasyonlarımız vasıtasıyla atmosferik su buharı, deniz, buz ve kar seviyeleri gibi önemli parametrelerin takibi, küresel iklim değişikliğinin izlenmesine önemli katkılar sundu. Özellikle su buharı miktarındaki değişimlerin küresel ısınmaya nedeniyle arttığını belirledik. Bunu Antarktika'dan gözlemlemek ve bu oluşumu sürekli izlemek oldukça önemli. Cihazlarımız sayesinde 2 farklı noktadan su buharını anlık olarak izleyebiliyoruz. İstasyonumuz aynı zamanda okyanus seviyesini de anlık olarak ölçüyor. Aynı zamanda buzul seviyesindeki değişimleri de ölçüyoruz. Çok hayati bir öneme sahip bu projeyle Antarktika'da 2 senedir GNSS istasyonlarımız başarılı şekilde hizmete devam ediyor."

"Adamızdaki sıcaklık miktarında önemli bir artış gördük"

GNSS istasyonlarından gelen verileri 2 yıldır takip ettiklerini aktaran Selbesoğlu, bu süre zarfından kutuplarda önemli tespitlerde bulunduklarını söyledi.

Selbesoğlu, dünyada küresel ısınmanın hızla arttığının altını çizerek, "GNSS istasyonlarındaki verilere göre, buzullar gözle görülür bir şekilde hızla eriyor. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su buharı miktarı giderek artıyor. Küresel ısınma devam ederse önümüzdeki yıllarda da atmosfer dengesinin bozulmaya devam edeceği öngörülmektedir. Ayrıca adamızdaki sıcaklık miktarında önemli bir artış gördük. Yaptığımız incelemelere göre buzullar önemli ölçüde erimekte ve istasyonun bulunduğu Horseshoe Adası yükselmektedir. Küresel ısınma bu hızla devam ederse etkileri özellikle kıyı bölgelerindeki yerleşim yerlerinde daha yakın bir gelecekte görülebilir." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Küresel Isınma, Antarktika, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küresel ısınma Antarktika'da buzulları eritiyor - Son Dakika


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