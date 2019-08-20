Son Dakika Haberleri: Küresel ısınma bu tarım ürünlerini tehdit ediyor
Son Dakika Dünya Haber

Küresel ısınma bu tarım ürünlerini tehdit ediyor

1 saat önce

Dünyanın giderek ısınması, hava koşullarındaki dengesizlikler ve mevsimlerdeki değişimlerin, bazı tarım ürünlerinin yetişemez duruma gelmesine neden olacağı uyarısı yapıldı.

Küresel ısınma bu tarım ürünlerini tehdit ediyor, System.String[]
Dünyanın giderek ısınması, hava koşullarındaki dengesizlikler ve mevsimlerdeki değişimlerin, bazı tarım ürünlerinin yetişemez duruma gelmesine neden olacağı uyarısı yapıldı.
Küresel ısınma nedeniyle kuraklık ve sel gibi doğal felaketlerin yanı sıra artan hava sıcaklıklarının tarım ürünlerinde daha çok hastalığa yol açacağı belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 'weforum' sitesindeki habere göre, küresel ısınmanın artmasıyla aralarında İngiltere'de yetişen karnabahar, brokoli, kara lahana; ABD'de yetişen kırmızı elma; Brezilya'da yetişen kahve; Hindistan'da yetişen buğday ve Kaliforniya'da yetişen şeftali gibi çok sayıda ürün ya zarar görüyor ya da istenilen rekolte yakalanamıyor.
Habere göre, İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle ülkede bu yıl ekilen karnabaharın neredeyse tamamı yok oldu. Avrupa'yı saran sıcak hava dalgasının da karnabahar tarlalarını kurutması rekoltenin azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu.
Artan hava sıcaklıkları, sel ve fırtınaların gelecekteki hasadı da tehlikeye attığı belirtiliyor.
Washington'da üretilen ve dünyaya ihraç edilen organik elmalar bu yıl, aşırı sıcaklar nedeniyle bakteri kaynaklı bir hastalığa yakalandı. Güneş ışığı meyvelerin kabuklarının yanmasına neden oldu. Habere göre, Brezilya'da yüzlerce yıldır yetişen kahvenin sıcaklıkların artmasıyla ekip biçilmesi zorlaştı. Son bir araştırmaya göre de kahve türlerinin beşte üçü, neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Dünyada en çok üretilen ve temel gıda ürünlerinden biri olan buğday, hava değişikliklerine kolay adapte olamaması dolayısıyla hassas bir ürün olarak biliniyor. Yeni bir araştırmaya göre Hindistan'daki buğday üretimi 2050'ye kadar yüzde 6 ile 23 arasında azalacak.
Weforum'un aktardığına göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yumuşak geçen kış, şeftali ağaçlarının erken çiçek vermesine neden oldu. Hava durumundaki ani değişiklikler nedeniyle de şeftali rekoltesi hem azaldı hem de zayıf ürün toplandı. Habere göre, Amerikalı yetiştiriciler iklim değişikliklerine dayanıklı şeftali çeşitleri geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı
ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj: Söz veriyorum bunu yapmayacağım ABD'den Yunanistan'a İran tankeri uyarısı: Terör örgütüne yardım etmiş olursunuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel ısınma bu tarım ürünlerini tehdit ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]