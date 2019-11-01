Son Dakika Haberleri: Küresel ısınma dağcılığı olumsuz etkiliyor
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Küresel ısınma dağcılığı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Küresel ısınmanın buzulları eritmesi, dağcıların kayaların düşmesi ve toprak kayması gibi tehlikelerle karşı karşıya gelmelerine yol açıyor.

Küresel ısınma dağcılığı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Küresel ısınmanın buzulları eritmesi, dağcıların kayaların düşmesi ve toprak kayması gibi tehlikelerle karşı karşıya gelmelerine yol açıyor.

BBC'nin haberinde, küresel ısınmanın etkisiyle dağların zirvelerinde buzların erimesinin, dağcılık ve tırmanışla ilgilenenler için ciddi risklere yol açtığı ifade edildi ve tırmanış rotalarının değişmesi gerektiğine işaret edildi.

Uluslararası Dağ Rehberleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Christian Trommsdorff, düşen kayaların, ciddi bir soruna dönüştüğünü belirterek birçok dağın zirvesinin bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Buzullarda açılan yeni çatlaklar sebebiyle geleneksel tırmanış rotalarının artık daha tehlikeli ve öngörülemez olduğu, kaza olasılığının arttığı vurgulandı.

Amerikan Dağ Rehberleri Birliği Başkanı Angela Hawse da, ABD'nin Kuzeybatı Pasifik'teki bazı zirvelerde artık dağ tırmanışı yapılmasının imkansız hale geldiğine belirtti.

Himalayalar'da tırmanış yapan Nepalli rehber Tshering Pande Bhote, incelen buz tabakası üzerinde tırmanış gerçekleştirmenin zorluklarını vurgulayarak "incelmiş buzun üstünde krampon giymenin, mermer üzerinde topuklu ayakkabı giymek" gibi olduğunu söyledi.

Haziran ayında, "Science Advances" dergisinde yayımlanan bir çalışma, Himalayalar'da buzulların erime hızının, önceki 25 yıllık süreçle karşılaştırıldığında 2000'den itibaren iki katına çıktığı gözler önüne sermişti.

Araştırmacılar, 1975-2000 yıllarında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini belirlemiş, buzulların erime hızının 2000-2016 yıllarında ise neredeyse iki katına çıkarak her yıl ortalama yaklaşık 8 milyar ton olduğunu tespit etmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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