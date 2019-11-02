Son Dakika Haberleri: Küresel Isınma Kurultayı İzmir'de yapılıyor
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Küresel Isınma Kurultayı İzmir'de yapılıyor

6 saat önce

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin koordinasyonu ile 50'yi aşkın sivil toplum kuruluşu ve çevreci kuruluşların desteği ile gerçekleşen Küresel Isınma Kurultayı bu yıl İzmir'de düzenlenecek.

Küresel Isınma Kurultayı İzmir'de yapılıyor, System.String[]

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin koordinasyonu ile 50'yi aşkın sivil toplum kuruluşu ve çevreci kuruluşların desteği ile gerçekleşen Küresel Isınma Kurultayı bu yıl İzmir'de düzenlenecek.


İklim değişikliği ve çevre ile ilgili sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan Küresel Isınma Kurultayına İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. İzmir'de 11. kez yapılacak olan etkinlikte "temiz enerji, temiz kentler" başlığı gündeme gelecek.


Medyadan, işadamlarına sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere önemli isimlerin konuşmacı olacağı etkinliğin açılışı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapılacak.


Tarihi Havagazı Fabrikasında 29 Kasım'da gerçekleştirilecek olan etkinlik için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret eden koordinasyon komitesi, tüm sivil toplum kuruluşlarından öneri ve katkı beklediğini açıkladı. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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