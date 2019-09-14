Son Dakika Haberleri: Küresel ısınma Meksika'nın dünyaca ünlü Poblano acı biberini tehdit ediyor
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Küresel ısınma Meksika'nın dünyaca ünlü Poblano acı biberini tehdit ediyor

14 dakika önce

UNESCO 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine giren pek çok Meksika yemeğinin vazgeçilmezleri arasında olan Poblano acı biberi, iklim değişikliği ve melez tohumlar nedeniyle tehdit altında.

Küresel ısınma Meksika'nın dünyaca ünlü Poblano acı biberini tehdit ediyor, System.String[]

UNESCO 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine giren pek çok Meksika yemeğinin vazgeçilmezleri arasında olan Poblano acı biberi, iklim değişikliği ve melez tohumlar nedeniyle tehdit altında.


Adını başkent Mexico City'inin güneyindeki Puebla eyaletinden alan Poblano biberinin üretimi, özellikle ülkeye yüksek oranda melez tohum ithali ve küresel ısınma nedeniyle önemli derece azalmış durumda.

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Mexico City, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:45 
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