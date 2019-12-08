Son Dakika Haberleri: Küresel ısınma okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor: Su altı yaşam tehdit altında
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Küresel ısınma okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor: Su altı yaşam tehdit altında

6 saat önce

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UICN) yayınladığı bir rapor ile küresel ısınmanın okyanuslardaki oksijen seviyesini büyük ölçüde azaltığını tespit ettiklerini duyurdu. Bu değişimden en çok etkilenen canlılar, yüksek seviyede oksijene ihtiyaç duyan ton, merlin ve köpekbalığı gibi türler

Küresel ısınma okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor: Su altı yaşam tehdit altında, System.String[]

Yer yüzündeki canlı varlıklar için bir tehdit haline gelen küresel ısınma okyanuslardaki yaşamı da olumsuz şekilde etkiliyor.


İspanya'nın başkenti Madrid'de Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP25 devam ederken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (UICN) yayınladığı bir raporda küresel ısınmanın okyanuslardaki oksijen seviyesini büyük ölçüde azaltığını açıkladı.

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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:29 
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