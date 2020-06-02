Küresel ısınma tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor - Son Dakika

Küresel ısınma tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak, küresel ısınmanın su kaynaklarının durumunu olumsuz etkileyen en önemli sebep olduğunu vurgulayarak, " İklim değişikliği ile mücadele için küresel dayanışmaya ihtiyaç var" dedi.

Küresel ısınma tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak, küresel ısınmanın su kaynaklarının durumunu olumsuz etkileyen en önemli sebep olduğunu vurgulayarak, " İklim değişikliği ile mücadele için küresel dayanışmaya ihtiyaç var" dedi.


Tüm dünyayı korona virüs ( Covid-19) salgını etkisi altına alırken, su ve elektrik ihtiyacının karşılanması bu sürecin en önemli konularını oluşturuyor. Virüsten korunmanın en etkili yollarından biri olarak ellerin en az 20 saniye su ve sabunla yıkanması gösterilirken, evde kalındığı ve sık el yıkandığı için su tüketiminin arttığına dikkat çekiliyor. İklim değişikliği nedeniyle dünyadaki su kaynaklarının tehdit altında olduğu, halen 2.2 milyar insanın temiz suya erişmekte zorlandığı veya yeteri kadar temiz suya erişim sağlayamadığı, her 10 kişiden birinin temiz suya erişimi olmadan yaşadığı belirtiliyor.


Küresel ısınmanın su kaynaklarının durumunu olumsuz etkileyen en önemli sebep olduğunu kaydeden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak, gelecekte yaşanabilecek tehlikeyi şu sözlerle dile getirdi; "Dünya nüfusu artması ile temiz suya ihtiyacı olan insan sayısı da artacak. Birleşmiş Milletler raporuna göre, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.7 milyar ve 2100'e kadar 11 milyar seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Dünya üzerindeki toplam suyun yüzde 2.5'luk oranının tatlı sudan oluştuğu, bunun da yalnızca yüzde 0.3'ünün insan kullanımına elverişli sabit tatlı su kaynağı olduğu gerçeği düşünülürse, artan nüfus ve büyüyen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile beraber küresel su kıtlığı daha da belirgin hale gelecek. Aynı zamanda, buzulların erimesi gibi olayların sonucunda dünyanın tatlı su rezervlerine zarar veren küresel ısınma devam eder ve önüne geçilemez ise sabit olan tatlı su kaynakları olumsuz yönde etkilenecek ve dünyada su krizi ortaya çıkacaktır."


Salgın gibi problemler şaşırtıcı değil


Demirak'a göre, küresel ısınmadan kaynaklı sıcaklığın artması ile buzullar eriyecek, deniz seviyesi yükselecek ve tuzlu suların yükselişi ile yeraltı su ekosistemini bozulacak. Aşırı buharlaşma, yağışların değişkenliği ve seller gibi doğal felaketlerin artışı tatlı su kaynaklarının daha fazla azalmasına neden olacak. Tatlı su kaynaklarını geliştirme çabaları ile kullanımı arasındaki dengesizlik de su kaynaklarının yönetimini zorlaştırıyor. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'inin (IPCC) raporuna göre, küresel ısınma mevcut oranlarla devam ederse, küresel sıcaklıkların 2030 ve 2052 yılları arasında 1.5 derece artması bekleniyor. Bu durumda ortaya çıkacak tabloyu ise Demirak şöyle anlatıyor; "Sıcaklık artışı, tarımsal ürünlerin verimliliği ve gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda, küresel sıcaklığın 1 derece artması ile küresel buğday veriminde yüzde 4-6'lık bir azalma öngörülüyor. Bir felaket habercisi olmak istemiyorum ama açıkça söylemeliyim ki, dünyanın ekolojik dengesi bozuldu ve dolayısıyla iklim değişikliğinin oluşturduğu doğal afetlerin ve benzeri problemlerin yakınımızda olması şaşırtıcı değil."


"Toplum ilkim değişikliğine hazır hale getirilmeli"


Doç. Dr. Ahmet Demirak, su güvenliği, gıda arz ve güvenliği gibi önemli alanları tehdit eden iklim değişikliğine karşı etkili bir uyum stratejisi geliştirerek, toplumun iklim değişikliğine hazır hale getirilmesi gerektiğini de vurguladı. Bilim adamları, vatandaşlar, çiftçiler, toplumun her katmanı ve politika yapıcılarının, mevcut bilimsel bilgilere dayanan yeni bir düşünme ve öğrenme sürecini başlatmaları gerektiğine dikkat çeken Demirak, toplumun tüketim ve ulaşım gibi temel alışkanlıklarının iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyor.


Demirak, iklim değişikliği ile mücadele önerilerini ise şöyle sıraladı; "Hala salgına karşı mücadele ediyoruz. Dünyanın her yerinde bu dönemde her ülke salgınla mücadele kapsamında farklı kararla ilerledi. İklim değişikliği ile mücadele için ise küresel dayanışmaya ihtiyaç var. Ekonomik aktivitelerin azalması nedeniyle şu anda sera gazı emisyonları geçici olarak azaldı. Muhtemelen bu yıl 2019'a göre emisyonlarda ciddi bir düşüş olacak. Çok uzak olmayan bir zamanda dünyanın tekrar eski haline dönebileceğini umuyoruz. Bu da demek oluyor ki, emisyon miktarı da artacaktır. Dolayısıyla şimdiden hazırlanmak gerekiyor. İklim dostu politikalardan ödün verilmemeli. Yakıldığında büyük miktarda emisyona yol açarak küresel sıcaklıkları arttıran ve iklim değişikliğine sebep olan fosil yakıtlar olabildiğince azaltılarak, yenilenebilir ve nükleer enerjiye yapılan yatırımlar artırılmalı. Fosil yakıtların yerine temiz enerji kaynakları kullanılmaz ise küresel ısınmanın devam edeceğini ve milyonlarca ailenin temiz su içemediği, yemek pişiremediği ve elini bile yıkamayacağı durumların ortaya çıkacağına söylemek mümkün. Türkiye'de de enerji sektörünün yaklaşık olarak yüzde 90'ı fosil yakıt kaynaklı. Son yıllarda Akkuyu Nükleer Santrali projesinin başlatılması ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar olumlu gelişmeler. Bu hem dünya ekosistemi için hem de Türkiye'nin milli menfaati için önem taşıyor. Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması için 2040 yılına kadar küresel elektrik enerjisinin yüzde 85'inin temiz enerji kaynaklı olması gerekiyor. Ancak temiz enerjiye yapılan yatırımlar göz önüne bulundurulduğunda bu orana yaklaşılması için yeni tedbirlerin alınması zorunlu gözüküyor."


Türkiye su zengini değil


Dünyada kullanılabilir su oranının yüzde 69.5'i doğada buzul halinde bulunuyor. Bir başka deyişle, dünya aslında kullanılabilir su oranı çok düşük olan bir gezegen. Devlet Su İşleri (DSİ) istatistiklerine göre, Türkiye de sanıldığının aksine su zengini bir ülke değil. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bin 519 metreküplük oranla su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8-10 bin metreküp olan ülkeler su zengini, 2 bin metreküpten az olanlar su azlığı çeken, bin metreküpten azı da su fakiri ülkeler arasında kabul ediliyor.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için ülkenin nüfusunun 100 milyon olacağını öngörüyor. Bu durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının yılda bin 120 metreküp civarında olacağı tahmin ediliyor. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin de su kaynakları üzerinde baskı oluşturacağı öngörülüyor. Uzmanlar, Türkiye'nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunması, akılcı kullanılması ve iklim değişikliği ile etkin mücadele gerektiğinde birleşiyor. - MERSİN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küresel ısınma tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi         
15:23
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 18:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel ısınma tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]