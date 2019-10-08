Küresel Isınma'ya klip çekti

Klip sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bugün benim için çok özel bir gün. Her sene olduğu gibi yine şarkılarımı sevenlerimle buluşturacağım. Bu şarkı ve kliple Tarık Mengüç yine gündeme damgasını vuracak çünkü benim her yaptığım şarkı haftalık değil, ömürlüktür. Şarkılarımın hep arkasındayım" dedi.



Seda abla her zaman yanımda



Sarkıcı Seda Sayan ile yapacağı düete de değinen Mengüç, "Seda abla şarkıyı dinledi. Bunu beraber okumalıyız dedi ve okuduk. Allah'ıma çok şükür, Seda abla her zaman yanımda oldu. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi" ve ekledi. Megastar Tarkan ilgilide konuşan şarkıcı, "Tarkan benim her zaman sanatıyla müziğiyle taktir ettiğim bir sanatçıdır. Beraber bir düet yapmak ya da onunla aynı sahneyi paylaşmayı çok isterim. Onun hayranlarındanım. Bakalım hayırlısı olsun" dedi.