Küresel ısınmanın azalması için en zengin yüzde 1'in karbon salımını azaltması şart - Son Dakika
BBC

Küresel ısınmanın azalması için en zengin yüzde 1'in karbon salımını azaltması şart

09.12.2020 20:17
Küresel ısınmanın azalması için en zengin yüzde 1'in karbon salımını azaltması şart, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en zengin yüzde 1 diliminde yer alan insanların yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıkları, en yoksul yüzde 50'nin toplamının yol açtığı karbon emisyonunun iki katından daha fazlasına yol açıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en zengin yüzde 1 diliminde yer alanların yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıkları, en yoksul yüzde 50'nin toplamının yol açtığı karbon emisyonunun iki katından daha fazlasına yol açıyor.

BM raporuna göre, bu yüzyıl sonuna kadar iklim değişikliğinin tehlikeli boyuta ulaşmaması için bu kesimin karbondioksit (CO2) ayak izlerini hızla azaltması gerekiyor.

Raporda, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların iklim üzerinde uzun vadeli olumlu etkilerinin olmayacağı belirtiliyor.

Ancak ekonomide güçlü bir çevre dostu canlanma, küresel sıcaklık artışının sadece 2 dereceyle sınırlanmasını sağlayabilir.

BM Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan raporda, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl karbon salımında yüzde 7 düşüş olacağı, ancak bunun 2050'ye kadar sıcaklık artışını sadece 0.01 derece azaltacağı belirtiliyor.

Raporda, hükümetlerin CO2 salımını azaltmak için hazırladıkları planların yanı sıra tek tek bireylerin tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzlarının rolü de ele alınıyor.

En yüksek gelir dilimindeki yüzde 10'luk kesim, kara ulaşımında kullanılan toplam enerjinin %45'ini, hava ulaşımında ise %75'ini tüketirken, en yoksul yüzde 50'nin payı ise sırasıyla %10 ve %5'te kalıyor.

Bu yüzyılın sonunda sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlı tutmak için, kişi başı CO2 salımının 2030'a kadar 2,5 ton ile sınırlandırılması gerekiyor.

Bu, en yoksul yüzde 50 için karbon ayak izinde 3 kat artış anlamına gelirken, en üstteki yüzde 10 için mevcut miktarın onda biri düzeyinde bir azalma ifade ediyor.

En üst yüzde 1'lik dilim açısından ise bu, mevcut seviyenin 30 kat azalması demek.





UNEP sorumlusu Inger Anderson bu durumu şu sözlerle ifade ediyor:

"En zenginler en büyük sorumluluğu taşıyor. Dünya nüfusunun en zengin %1'inin karbon emisyonu, en yoksul %50'nin toplamının iki katından fazla. Paris İklim Sözleşmesi hedeflerine ulaşmak için bu elitlerin mevcut karbon salımını 30 kat azaltması gerekecek."

Uzun mesafeli uluslararası bir gidiş-dönüş uçuştan vazgeçmek demek, kişisel CO2 ayak izinde iki tona yakın azalma sağlıyor.

Bir hanede yenilenebilir enerjiye geçiş sayesinde kişi başına karbon salımında 1,5 ton düşüşe tekabül ediyor.

Vejetaryen diyete geçiş ise yarım tona yakın karbon azalması anlamına geliyor.





Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın iklim politikası sorumlusu ve raporun yazarlarından Tim Gore, "UNEP raporu zengin azınlığın aşırı tüketiminin iklim krizini ağırlaştırdığını gösteriyor; oysa bunun bedelini yoksullar ve gençler ödüyor" diyor ve ekliyor:

"Hükümetler zenginlerin karbon ayak izini azaltıp, milyonlarca insanı temel enerji ihtiyacından yoksun bırakan eşitsizliğe son vermezse karbon salımıyla ilgili açığın kapatılması pratik ve politik açıdan mümkün olmaz."

Bireylerin yapacağı yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarına yönelik değişikliklerin yanı sıra, hükümetler için de Covid-19 salgınının ekonomide yol açtığı yıkımın giderilmesinde çevre dostu uygulamalara geçilmesi çağrısı yapılıyor.

Inger Anderson'a göre, "2020 yılı kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olacak görünüyor; orman yangınları, fırtınalar ve kuraklıklar büyük tahribata yol açıyor. UNEP'in raporu, salgının yol açtığı ekonomik yıkımı çevre dostu politikalara dayalı bir ekonomik canlanma ile aşmanın sera gazı salımını azaltacağını ve iklim değişikliğini yavaşlatabileceğini gösteriyor."

Bu alandaki girişimler yetersiz bulunurken, 2050'ye kadar karbon emisyonunu sıfırlama hedefini açıklayan ülkelerin sayısındaki artış olumlu karşılanıyor.

Ancak yüzyıl sonunda kadar sıcaklık artışını 2 derecenin altında sınırlama hedefine ulaşmak için Paris Sözleşmesi'nde dile getirilen çabaların üçe katlanması, 1,5 derecenin altında tutulması içinse beşe katlaması gerekiyor.

Uzmanlar, 1,5 derecenin üzerindeki sıcaklık artışının gezegendeki etkilerinin aşırı fazla olacağı uyarısında bulunuyor.

Küresel ısınmanın azalması için en zengin yüzde 1'in karbon salımını azaltması şart
Küresel ısınmanın azalması için en zengin yüzde 1'in karbon salımını azaltması şart
Küresel ısınmanın azalması için en zengin yüzde 1'in karbon salımını azaltması şart

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Karbon, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küresel ısınmanın azalması için en zengin yüzde 1'in karbon salımını azaltması şart - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Göztepe maçında cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak Son Dakika! Bakan Koca, aşıyla ilgili yol haritasını anlattı: 14-20 gün arayla iki doz olarak uygulanacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı PSG'li ve Başakşehirli futbolcular ırkçılığa karşı sahaya el ele çıkacak Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan şef, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı         
20:02
Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında         
19:37
Koronavirüs tespitinde yeni yöntem! Artık belirti göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek Koronavirüs tespitinde yeni yöntem! Artık belirti göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek         
19:21
Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti         
18:50
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu         
15:39
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 20:29:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel ısınmanın azalması için en zengin yüzde 1'in karbon salımını azaltması şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei