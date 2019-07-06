Son Dakika Haberleri: - Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü- Buzul erimesinin son seviyesini...
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- Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü- Buzul erimesinin son seviyesini...

4 dakika önce

- Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü Buzul erimesinin son seviyesini gösteren fotoğrafın videosu paylaşıldıKOPENHAG - Danimarka'nın Grönland bölgesinde buzullarla ilgili araştırma yapan iklim bilimci Steffen M.

- Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü
Buzul erimesinin son seviyesini gösteren fotoğrafın videosu paylaşıldı
KOPENHAG - Danimarka'nın Grönland bölgesinde buzullarla ilgili araştırma yapan iklim bilimci Steffen M. Oslen'in kamerasına yansıyan kızaklarını çeken köpeklerin suda koştuğu anlar, iklim değişikliğinde gelinen son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
Danimarka Meteoroloji Enstitüsü Okyanus ve Buz Merkezi'nde çalışan İklim Araştırmasıcı Steffen M. Oslen tarafından ülkenin özerk bölgesi Grönland'ta çekilen bir görüntü küresel ısınmanın yol açtığı buzul erimesinin geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Haziran ayının başında gerçekleşen ve daha önce fotoğrafı basına servis edilen yolculuğun, bu kez ise videosu araştırmacı tarafından paylaşıldı.
"17 derece sıcaklık ekstrem"
Kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölgelerden birinde bulunan araştırma merkezine gitmek için kızak kullanan Oslen, havanın normal şartlar altında bu kadar sıcak olmayacağını ve su seviyesin bu denli görünür olmaması gerektiğini vurguladı. Oslen, "Yaz aylarında buzullarda erime olması, be akıntı normaldir ama Qaanaaq'da haziran ayının başında 17 derece sıcaklık ekstrem" ifadelerini kullandı.
"Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim"
Fotoğrafın basına düşmesinden sonra konu hakkında uluslararası medya kanallarına çeşitli açıklamalarda bulunan diğer iklim bilimci Rasmus Tonboe ise, "Buzulların üzerinde bu kadar erimiş suyun olması kesinlikle olağan dışı. Normalde eriyen sular çatlaklardan buzların içerisine doğru süzülür, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" ifadelerini kullanmıştı.
- Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü- Buzul erimesinin son seviyesini...
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:41 Kaynak: İHA
Danimarka, Grönland, Güncel
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