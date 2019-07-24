Son Dakika Haberleri: Küresel ısınmanın sonucu ölümcül mantar enfeksiyonu
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Küresel ısınmanın sonucu ölümcül mantar enfeksiyonu

1 saat önce

Bilim insanları antibiyotiklere dirençli insanları etkileyen ölümcül bir mantarın küresel ısınma sonucu ortaya çıktığına inanıyor.

Küresel ısınmanın sonucu ölümcül mantar enfeksiyonu, System.String[]
Bilim insanları antibiyotiklere dirençli insanları etkileyen ölümcül bir mantarın küresel ısınma sonucu ortaya çıktığına inanıyor.

Candida auris (C.auris) adı verilen ölümcül mantarın, ilk kez 2009 yılında Japonya'da 70 yaşındaki bir kadında ortaya çıktığı ve o günden bu yana dünyaya hızlıca yayıldığı belirtildi.

Telegraph gazetesinin haberine göre ilk kez 2013 yılında İngiltere'de görülen mantar, 200'den fazla kişiyi etkiledi ve sekiz kişinin ölümüne neden oldu. Halk sağlığı uzmanları mantarın ilaç tedavilerine yanıt vermediğinden çok hızlı yayılabildiği uyarısı yaparken küresel ısınmanın yükselmesiyle insan vücudunda 36-37 derece sıcaklıkta büyümek için yeterli bir ortam bulabildikleri belirtildi.

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi'nden moleküler mikrobiyoloji uzmanı Dr. Arturo Casadevall, iklimin ısınmasıyla birlikte bu organizmaların kendilerini daha yüksek sıcaklıklara adapte edebildiklerini ve insanın koruyucu vücut sıcaklığına girebildiklerini söyledi. Bir tür maya olan mantarın diğer biçimlerinin cilt enfeksiyonlarına neden olabildiği yeni bir biçiminin de Hindistan, Güney Amerika ve Afrika'da kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olduğu bildirildi.

Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler, mantarı yok edebilirken bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde iç organlarda enfeksiyona veya duyma kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor.


İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:21 Kaynak: DHA
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