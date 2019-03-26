Son Dakika Haberleri: Küresel Karbondioksit Emisyonu Yüzde 1,7 Artarak Tarihi Zirveyi Gördü

Küresel Karbondioksit Emisyonu Yüzde 1,7 Artarak Tarihi Zirveyi Gördü

1 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanmış olan “Küresel Enerji ve Karbondioksit Emisyonları Statü Raporu”na göre, geçtiğimiz 2018 yılında küresel enerji talebi yüzde 2,3 oranında artış kaydederek 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2018 yılında küresel elektrik talebi yüzde 4 oranında artış kaydetti. Dünyada toplam doğal gaz talebi de yüzde 4,6 oranında büyüme […]The post Küresel karbondioksit emisyonu yüzde 1,7 artarak tarihi zirveyi gördü appeared first on Enerji Enstitüsü.

Küresel Karbondioksit Emisyonu Yüzde 1,7 Artarak Tarihi Zirveyi Gördü, System.String[]
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanmış olan "Küresel Enerji ve Karbondioksit Emisyonları Statü Raporu"na göre, geçtiğimiz 2018 yılında küresel enerji talebi yüzde 2,3 oranında artış kaydederek 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

2018 yılında küresel elektrik talebi yüzde 4 oranında artış kaydetti. Dünyada toplam doğal gaz talebi de yüzde 4,6 oranında büyüme gösterdi.

Küresel petrol talebi de 2018 yılında 2017 yılına kıyasla yüzde 1,3 oranında atışa geçti.

Bu artışta Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ve Hindistan'da yaşanan talep büyümesi etkili oldu.

Dünyada enerji sektörü kaynaklı karbondioksit emisyonu 2018 yılında 2017 yılına kıyasla yüzde 1,7 oranında artarak 33 gigatona ulaştı.

Böylece küresel karbondioksit emisyonunda tarihi zirve görülmüş oldu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:07 

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