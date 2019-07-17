Son Dakika Haberleri: Küresel Kölelik İndeksi: 40 milyondan fazla modern kölenin 509 bini Türkiye'de
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Küresel Kölelik İndeksi: 40 milyondan fazla modern kölenin 509 bini Türkiye'de

4 saat önce

Walk Free Foundation sivil toplum örgütü 2018 Küresel Kölelik İndeksi'ni açıkladı. Rapora göre dünyada 40 milyondan fazla modern köle bulunuyor. Kölelik İndeksi Türkiye'de 509 bin modern köle olduğunu açıkladı.

Küresel Kölelik İndeksi: 40 milyondan fazla modern kölenin 509 bini Türkiye'de, System.String[]
Walk Free Foundation sivil toplum örgütü 2018 Küresel Kölelik İndeksi'ne göre Türkiye'de 509 bin modern köle bulunuyor. Rapora göre dünya genelinde ise bu sayı 40.3 milyona ulaşıyor.

2018 Küresel Kölelik İndeksi, Türkiye'de her bin kişiden 6.5'inin zorla çalıştırılan veya zorla evlendirilen 'modern köleler' olduğunu belirtti.
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Walk Free, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:52 
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