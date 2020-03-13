: "Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel : 'Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık' - Son Dakika

: "Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık"

19 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık"dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık"dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, gün içinde bir zirve gerçekleştirdik. Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık. Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak. Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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