Küresel LNG ticareti Asya, tedariki ise ABD kaynaklı büyüyecek

Dünyada bu yıl sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretindeki büyümenin itici gücünün Asya bölgesi olması beklenirken, ABD LNG kapasitesin en fazla artışın görüldüğü ülke olacak.

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın Doğal Gaz Piyasası raporundan derlediği bilgilere göre, küresel doğal gaz talebi bu yıl yüzde 3,2 (125 milyar metreküp) artacak ve geçen yıl salgını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamalar sonucu doğal gaz talebinde görülen düşüşü dengeleyecek.

Doğal gaz talebindeki büyümenin itici gücü Asya ülkeleri olması beklenirken, sanayi sektöründeki doğal gaz tüketimi makroekonomideki toparlanmayla bu yıl yüzde 5,4 ile en fazla büyümenin görüldüğü sektör olacak. Küresel doğal gaz tüketiminin yüzde 25'ini oluşturan meskenlerdeki talepte ise hava sıcaklıkları etkili olacak.

Salgın nedeniyle düşen elektrik talebi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artmasıyla elektrik üretim sektörü doğal gaz talebi açısından en fazla kırılganlığın görüldüğü sektör olarak kalmaya devam edecek. Elektrik üretim sektörünün doğal gaz talebi geçen yılki yüzde 2,1 seviyesindeki düşüşün ardından, bu yıl yüzde 1,2 büyüme kaydedecek.

Elektrik üretim sektörü gaz talebinin yüzde 40'ını oluşturuyor

Uzmanlara göre, küresel doğal gaz talebinde elektrik üretim sektörü belirleyici bir rol oynarken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti bu yıl yüzde 4 artacak.

IEA Kıdemli Doğal Gaz Analisti Jean-Baptiste Dubreuil, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, elektrik üretim sektörünün küresel doğal gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturduğunu söyledi.

Geçen yıl düşük seyreden elektrik talebinin doğal gaz talebini etkilediğini dile getiren Dubreuil, "Bu yıl elektrik üretim sektöründe doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 1,5 artacağını öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha rekabetçi hale gelmesi ve daha ucuz fosil yakıtlar, elektrik üretiminde doğal gazın rekabet gücünü azaltıyor." diye konuştu.

Asya'nın LNG ithalatında yüzde 7 artış

Dubreuil, geçen yıl yüzde 1 gerileyen küresel LNG ticaretinde ise bu yıl yüzde 4 büyüme öngördüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik koşulların normale dönmesiyle Asya'nın küresel gaz talebi ve LNG ticaretindeki büyümede itici güç olacağını öngörüyoruz. Asya Pasifik bölgesinde LNG ithalatının yüzde 7 artmasını bekliyoruz. Tedarik tarafında ise büyümenin ana kaynağı ABD olacak. ABD, inşası devam eden LNG projelerine bağlı olarak önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte LNG tedarikinde en fazla büyümenin görüldüğü ülke olacak. Buradaki kapasitenin üçte bir oranında artacağını öngörüyoruz."

Avrupa doğal gaz depolama seviyesi son 5 yıl ortalamasının en düşüğünde

IEA Doğal Gaz Analisti Gergely Molnar, ısınma sezonunun uzaması nedeniyle Avrupa ve ABD'nin doğal gaz depolama kapasitesinin azaldığını kaydetti.

ABD'nin gaz depolama kapasitesinin son 5 yıl ortalamasının altında olduğunu aktaran Molnar, "Avrupa'da ise şu an depolama kapasitesi 5 yıllık ortalamadan yaklaşık yüzde 50 düşük. Bu durum, piyasa oyuncularına daha fazla gaz tedarik edebilmeleri için bir opsiyon da sağlıyor aslında." dedi.

Türkiye'nin gaz talebi salgına rağmen büyüdü

Türkiye'nin gaz talebine ilişkin öngörülerini de paylaşan Molnar, geçen yıl Türkiye'de elektrik santrallerindeki gaz tüketiminin Avrupa'daki büyümenin itici gücü olduğunu aktardı.

Molnar, geçen yıl doğal gazdan elektrik üretiminin Türkiye'de bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını belirterek, "Bu artışta, hidroelektrik üretiminin azalması etkili oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise doğal gazdan elektrik üretimi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 50 artmış durumda." diye konuştu.

Türkiye'nin gaz talebindeki artış açısından parlak ülkelerden biri olduğunu aktaran Molnar, geçen yıl salgına rağmen sanayideki doğal gaz tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 2, meskenlerdeki tüketimin ise yüzde 5 büyüdüğünü sözlerine ekledi.