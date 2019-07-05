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Küresel merkez bankacılığında makas değişikliği yaşanacak

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına Christine Lagarde'ın aday gösterilmesiyle gelecek dönemde merkez bankalarının diğer kurumlarla eş güdüm ve iletişimi daha önemli hale getirmesi bekleniyor.

Küresel merkez bankacılığında makas değişikliği yaşanacak, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına Christine Lagarde'ın aday gösterilmesiyle gelecek dönemde merkez bankalarının diğer kurumlarla eş güdüm ve iletişimi daha önemli hale getirmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:12 
Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Ekonomi
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