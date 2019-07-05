Küresel merkez bankacılığında makas değişikliği yaşanacak
1 saat önce
Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına Christine Lagarde'ın aday gösterilmesiyle gelecek dönemde merkez bankalarının diğer kurumlarla eş güdüm ve iletişimi daha önemli hale getirmesi bekleniyor.
Avrupa Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:12
Başkanlığına Christine Lagarde
'ın aday gösterilmesiyle gelecek dönemde merkez bankalarının diğer kurumlarla eş güdüm ve iletişimi daha önemli hale getirmesi bekleniyor.
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