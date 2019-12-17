Küresel Mülteci Forumu Cenevre'de başladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada 70 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini, bunların 25 milyonunun mülteci konumunda olduğunu belirterek, uluslararası topluma "mülteci krizine" yönelik sorumluluğu paylaşma ve zorlukların hep birlikte göğüslenmesi çağrısında bulundu.

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Birinci Küresel Mülteci Forumu'nun açılışında konuştu.

Küresel Mülteci Forumu'nun eş başkanları Türkiye, Pakistan, Etiyopya, Kosta Rika ve Almanya'ya "çok cömert davrandıkları için" teşekkür eden Guterres, "Hakikaten de bu davanın şampiyonları oldular. Orta düzeyde veya çok az gelişmiş ülkeler milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptı. Çok az destek gördüler ama büyük bir cömertlik sergilediler. Bu cömertlik her zaman bu ülkelerin içinde bulunduğu zenginlik düzeyiyle orantılı olmayabiliyor. Bunu da gördüm öğrendim. Hakikaten müteşekkir olmamız gerekiyor ama bu da yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, dünyada 70 milyon insanın yerlerinden edildiğini, bunların 25 milyonunun ise mülteci konumunda olduğunu anımsatarak, "Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası camianın bu zorluğu hep birlikte göğüslemesi gerekiyor." dedi.

Genel Sekreter, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) kayıtlarına göre bu bugüne kadarki en yüksek sayı. Şimdi her zamankinden daha fazla uluslararası iş birliğine ve pratik, etkili çözümlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Birinci Küresel Mülteci Forumu'nun dünya genelindeki mülteciler için fırsat olduğunun altını çizen Guterres, uluslararası camiaya mülteciler için somut bağışlar yapma çağrısında bulundu.

Guterres, isim vermeden ABD- Meksika sınırında ailelerinden koparılan çocukların durumuna değinerek, "Aslında, sığınma hakkının saldırı altında olduğu, mültecilere çok fazla kapı kapatıldığı, çok sayıda çocuk mültecinin alıkonulduğu ve ailelerinden koparıldığı bir zamanda, mültecilerin insan haklarını yeniden teyit etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Dünyadaki mülteci krizi için uluslararası toplumun ortak sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Guterres, "İnsanlık, 20. yüzyıl boyunca birçok büyük mülteci sorununu çözmek için bir araya geldi. 21. yüzyılda da aynısını yapabilmeliyiz. Bu yönetilemez bir durum değil." ifadesini kullandı.

2 binden fazla delege katılıyor

Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edilmiş 70 milyondan fazla insanın sorunlarının ele alınacağı ve Türkiye'nin eş başkanlığını yapacağı Birinci Küresel Mülteci Forumu yarın sona erecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 17-18 Aralık'ta düzenlenen foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine eş başkan olarak katılıyor.

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla delege katılıyor.