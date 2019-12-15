Küresel Mülteci Forumu'nda Türkiye'den sergi ve konser - Son Dakika
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Küresel Mülteci Forumu'nda Türkiye'den sergi ve konser

6 saat önce

Cenevre'de gerçekleştirilecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 1'inci Küresel Mülteci Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı tarafından sergi ve konser düzenlenecek.

Küresel Mülteci Forumu'nda Türkiye'den sergi ve konser, System.String[]

Cenevre'de gerçekleştirilecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 1'inci Küresel Mülteci Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı tarafından sergi ve konser düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, forum, 17-18 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda gerçekleştirilecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlık yapacağı, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenecek forum, liderleri ve bu alanda tanınmış aktörleri bir araya getirecek.


Forum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından " Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak.

Tüm Forum katılımcıları, Milletler Sarayı içinde kurulacak sergiyi ziyaret edebilecek.


"Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisi kapsamında, Suriye'nin önemli sanat akademileri ve okullarından mezun olmuş Abdallatif Al Jeemo, Ahmad Abdulwahab Aldulli, Ahmad Raid Mohamad, Aladdin Alhassoun, Imad Habbab, Ibrahim Alhassoun, Khayyam Zedan, Ahmad Muaddamani, Bassam Khabieh, Ghith Beram, Jawad Kurabi, Malek Alrifaii, Noor Hamza'ya ait 14 yağlıboya resim ve 14 fotoğraf yer alacak.


Forum, BM'nin Aralık 2018'de New York'ta kabul ettiği Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın hayata geçirilmesi yolunda, bakanlıklar seviyesinde gerçekleştirilecek ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Foruma birçok ülke lideri, hükümet yetkilisi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katılacak.


17 Aralık Şebiarus gecesine denk gelen 1'inci Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde katılımcılara, 13'üncü yüzyılda Belh'ten Konya'ya göç eden Mevlana'nın barış ve sevgi mesajını vurgulayan bir bilgi notu sunulacak.


Aynı akşam İsviçre tarafından düzenlenecek 800 kişilik resepsiyonda, arp sanatçısı


Şirin Pancaroğlu ile neyzen Kaşif Demiröz tarafından peşrev ve saz semaileri konseri verilecek.

Konser programında, "Nikriz Peşrev, Nikriz Saz Semai, Nikriz Zeybek, Nihavend Peşrev, Nihavend Saz Semai, Mini Nihavend Peşrevi, Kubbe, Rast Peşrev, Rast Saz Eseri, Pençgah Saz Semai, Gül Bahçesi, Nim Ferahnak Peşrev, Buselik Konser Parçası, Buselik Saz Eseri, Buselik Longa, Arpistlere Suzidil" yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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