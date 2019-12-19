Küresel Mülteciler Forumu 10 milyar dolarlık taahhütle son buldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Küresel Mülteciler Forumu 10 milyar dolarlık taahhütle son buldu - Son Dakika Dünya

Küresel Mülteciler Forumu 10 milyar dolarlık taahhütle son buldu

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), mülteciler için yaklaşık 10 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu. Dün sona eren Küresel Mülteci Forumunda hükümetler mülteciler için 3 milyar dolar yardım yapmayı ve 50 bin kişinin barınmasının sağlanmasını vadetti.

Küresel Mülteciler Forumu 10 milyar dolarlık taahhütle son buldu, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), mülteciler için devletlerin ve özel sektörün yaklaşık 10 milyar dolar taahhütte bulunduğunu duyurdu.


İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde 16 Aralık'ta başlayan 1'nci Küresel Mülteci Forumu dün sona erdi.

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Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:57 
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