Küresel Mülteciler Forumu 10 milyar dolarlık taahhütle son buldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), mülteciler için devletlerin ve özel sektörün yaklaşık 10 milyar dolar taahhütte bulunduğunu duyurdu.



İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde 16 Aralık'ta başlayan 1'nci Küresel Mülteci Forumu dün sona erdi.