Küresel Nükleer Enerji Sektörü Atomexpo'da Buluşacak

16 Nisan tarihleri arasında Rusya
'nın Soçi
şehrinde düzenlenecek. Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek foruma, Türk bilim insanları, akademisyenler ve sanayi sektörü de katılacak.
Rusya Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından Mersin
'de inşası devam eden Akkuyu
Nükleer Güç Santrali (NGS) ile nükleer enerjiye ilk adımı atan Türkiye
, ATOMEXPO'yu yakın takibe aldı. Bilim insanları, akademisyenler ve sanayi sektörü ATOMEXPO'ya katılarak ROSATOM ve şirketlerin üst düzey yönetimi ile tanışmayı ve iş bağlantıları kurmayı hedefliyor.
İleri nükleer teknolojilerin BM
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmadaki katkısına adanan ATOMEXPO, geçtiğimiz 10 yılda yabancı ortakların katılımıyla küresel bir nükleer endüstri iletişim platformuna dönüştü. Forum tarihinde ilk kez, OECD
Nükleer Enerji Ajansı Genel Direktörü William D. Magwood, Dünya Nükleer Birliği Genel Müdürü (WNA) Agneta Rising, Dünya Nükleer Operatörler Birliği Başkanı Jacques Régaldo ve eski OECD Nükleer Enerji Ajansı Genel Direktörü Luis E. Echávarri'nin de yer aldığı Uluslararası Program Komitesi tarafından ATOMEXPO iş programı oluşturuldu.
ATOMEXPO 2019'un gündeminde, "küresel karbonsuz enerji", "çevreye ve doğal kaynaklara sorumlu yaklaşım", "yeşil yatırımlar" ile "sürdürülebilir kalkınma için uluslararası ortaklık" konuları yer alacak. Bunun yanı sıra, gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları ve panel tartışmaları ile nükleer ve radyasyon teknolojilerinin bilim, tıp ve tarım gibi enerji dışı alanlarda kullanımı, kentsel altyapının geliştirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için dijital teknolojilerin tanıtılması gibi pek çok konuda da bilgi verilecek. İş programı ayrıca, forumun iş ortakları olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), OECD Nükleer Enerji Ajansı, Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) ve Dünya Nükleer Birliği tarafından düzenlenen nükleer endüstrisindeki ivedi konularla ilgili etkinlikleri de içerecek.
13 bin metrekareden büyük bir sergi alanına sahip olan ATOMEXPO'ya katılan ziyaretçiler çeşitli nükleer teknoloji uygulamaları hakkında geniş bilgi sahibi olacak. Forumun açılış gününde, bu yıl ikincisi düzenlenen ATOMEXPO Ödülleri Töreni de gerçekleştirilecek.
Türkiye, Akkuyu NGS ile nükleer santrale sahip dünya ülkeleri arasına girecek. Türk sanayisi ve nükleer alanında çalışan bilim insanları, ATOMEXPO'yu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ziyaret ederek, sektörü daha yakından takip edecek.
Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinde nükleer enerjinin önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Kayrın, "Nükleer enerji sadece elektrik piyasasına katkı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin yeni tanıştığı bir sanayi de ortaya çıkıyor; nükleer sanayi. Nükleer sanayi dediğimiz zaman yüksek standartlarda, yüksek kalitede yeni üretim anlamına geliyor. Böylece Türkiye'deki sanayicilerin, üretim firmalarının kendilerini yenilemek, kendilerini geliştirmek anlamında çok büyük bir fırsat ortaya çıkıyor. ATOMEXPO, Türk firmalarının ROSATOM'un ve tedarikçilerinin yetkilileriyle bir araya gelmeleri açısından çok faydalı olacak. Rusya bu alanda çok tecrübeli. Teknik gezilerin yapılması da faydalı olacaktır" dedi.
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