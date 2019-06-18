'Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere'
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere ve önemli düzeyde büyüyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere ve önemli düzeyde büyüyor. Küresel özel sektör borcunu azaltacak yeni metotlar bulmalıyız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:33
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