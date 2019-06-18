Son Dakika Haberleri: 'Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere'
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'Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere'

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere ve önemli düzeyde büyüyor.

'Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere', System.String[]
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, "Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere ve önemli düzeyde büyüyor. Küresel özel sektör borcunu azaltacak yeni metotlar bulmalıyız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:33 
Ekonomi
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