Küresel petrol arzı ağustosta arttı

Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 530 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 750 bin varile yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ağustosta günlük 50 bin varil artarak 29 milyon 740 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 540 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 35 milyon 280 bin varil olarak gerçekleşti.

Ağustosta üretimin artmasında Suudi Arabistan ve Nijerya'nın üretimini artırması ile Irak'ın rekor seviyede üretim yapması etkili oldu. Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan ağustosta üretimini günlük 100 bin varil artışla 9 milyon 750 bin varile çıkardı. Nijerya'da üretim günlük 40 bin varil artarak 1 milyon 840 bin varile, Irak'ın günlük üretimi ise 30 bin varil artışla 4 milyon 810 bin varile ulaştı.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi günlük 480 bin varil artarak 65 milyon 460 bin varile çıktı. Artışta, Brezilya'daki rekor üretim seviyesi ve ABD ve Rusya'nın üretimini artması etkili oldu.

Böylece, küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 530 bin varil artarak yaklaşık 100 milyon 750 bin varile çıktı.

2020'de talep artacak

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 600 bin varile yükselmesi öngörülüyor.

Petrol talebinde 36 milyon 700 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izleyeceği öngörülüyor.