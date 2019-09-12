Son Dakika Haberleri: Küresel petrol arzı ağustosta arttı
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Küresel petrol arzı ağustosta arttı

1 saat önce

Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 530 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 750 bin varile yükseldi.

Küresel petrol arzı ağustosta arttı, System.String[]

Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 530 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 750 bin varile yükseldi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:05 
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