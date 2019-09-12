Küresel petrol arzı ağustosta arttı
1 saat önce
Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 530 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 750 bin varile yükseldi.
Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 530 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 750 bin varile yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:05
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