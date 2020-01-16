Küresel petrol arzı aralıkta azaldı

Küresel petrol arzı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre 780 bin varil azalarak günlük 100 milyon 700 bin varile indi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre günlük 180 bin azalışla 29 milyon 440 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise değişmeyerek günlük 5 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi aralıkta günlük 34 milyon 940 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre günlük 60 bin varil azalarak 65 milyon 780 bin varile düştü.

Böylece, küresel petrol arzı aralıkta bir önceki aya göre günlük 780 bin varil azalarak 100 milyon 700 bin varile düştü.

Küresel petrol talebi

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de 1 milyon 200 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

Petrol talebinde 36 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izleyeceği öngörülüyor.