Küresel petrol arzı temmuzda azaldı

Küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 60 bin varil azalışla 100 milyon 190 bin varile indi.

Küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 60 bin varil azalışla 100 milyon 190 bin varile indi. Küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 700 bin varile yükselmesi öngörülüyor.

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