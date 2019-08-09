Son Dakika Haberleri: Küresel petrol arzı temmuzda azaldı
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Küresel petrol arzı temmuzda azaldı

1 saat önce

Küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 60 bin varil azalışla 100 milyon 190 bin varile indi.

Küresel petrol arzı temmuzda azaldı, System.String[]
Küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 60 bin varil azalışla 100 milyon 190 bin varile indi. Küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 700 bin varile yükselmesi öngörülüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:49 
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