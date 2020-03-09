Küresel petrol talebi 2025'te günlük 105 milyon varili aşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Küresel petrol talebi 2025'te günlük 105 milyon varili aşacak - Son Dakika Ekonomi

Küresel petrol talebi 2025'te günlük 105 milyon varili aşacak

6 saat önce

Küresel petrol talebi, günlük 5,7 milyon varil artışla 2025'te 105,7 milyon varile ulaşacak.

Küresel petrol talebi 2025'te günlük 105 milyon varili aşacak, System.String[]

Küresel petrol talebi, günlük 5,7 milyon varil artışla 2025'te 105,7 milyon varile ulaşacak.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2019-2025 dönemini kapsayan ve küresel petrol piyasası analizini içeren "2020 Petrol Raporu"na göre, ABD, Brezilya, Kanada ve Guyana'da petrol üretimi artacak.

Bu kapsamda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin 2025 itibarıyla günlük 30,6 milyon varili bulması bekleniyor.

Küresel petrol talebi ise bu dönemde günlük 5,7 milyon varil artarak 105,7 milyon varile yükselecek. Küresel ölçekte petrol talebinin artmasında ABD'deki petrokimya endüstrisi etkili olacak.

Öte yandan, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle küresel petrol talebindeki belirsizliğin devam edeceği öngörülüyor.

Orta Doğu ve Güney Amerika'daki jeopolitik risklerin de talebi etkilemesi bekleniyor.

Rapora göre, jeopolitik endişeler sebebiyle Libya, İran ve Venezuela'daki üretim kayıpları 2018'den bu yana günlük 3,5 milyon varile ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Guyana, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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