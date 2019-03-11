Son Dakika Haberleri: Küresel Petrol Talebi Artacak

Küresel Petrol Talebi Artacak

25 dakika önce

Küresel petrol talebi, 2019-2024 döneminde günlük 7,1 milyon varil artarak 106,4 milyon varile ulaşacak.

Küresel Petrol Talebi Artacak, System.String[]
Küresel petrol talebi, 2019-2024 döneminde günlük 7,1 milyon varil artarak 106,4 milyon varile ulaşacak.


Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) küresel petrol piyasası analizini içeren "2019 Petrol Raporu"na göre, ABD, Brezilya, Kanada ve Norveç'te petrol üretimi artacak. Bu dönemde küresel petrol arzındaki büyümenin yüzde 70'i ABD'den gelecek.

Küresel petrol arzına en fazla katkı yapacak ülkelerin, 2019-2024 döneminde ABD, Brezilya, Irak, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri olacağı tahmin ediliyor.


Küresel petrol talebi ise 2019-2024 döneminde günlük 7,1 milyon varil artarak 106,4 milyon varile yükselecek. Küresel ölçekte petrol talebinin artmasında Asya'daki ekonomik büyüme ve ABD'deki petrokimya endüstrisi etkili olacak.


Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretiminin ise 2024'e kadar günlük 380 bin varil azalacağı öngörülüyor.

Raporda görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, küresel petrol endüstrisinde gelecek dönemde olağandışı değişikliklerin olabileceğini belirterek, ayrıca söz konusu 5 yıllık dönemde ABD'nin küresel petrol piyasasında etkisini sürdüreceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:07 Kaynak: AA

Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'yi Dünyaya Rezil Eden Venezuela Yalanı: Elektrik Kesintisinin Nedeni Alman Barajı Selfie Çekmek İsteyen Ziyaretçi, Jaguarın Saldırısına Uğradı

Altını Olan Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:32:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel Petrol Talebi Artacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]