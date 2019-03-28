Son Dakika Haberleri: Küresel piyasada gözler ABD'de olacak

Küresel piyasada gözler ABD'de olacak

48 dakika önce

Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarına odaklandı.

Küresel piyasada gözler ABD'de olacak, System.String[]
Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarına odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:17 

Fed, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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