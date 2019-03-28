Küresel piyasada gözler ABD'de olacak
48 dakika önce
Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarına odaklandı.
Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD
'de büyüme verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed
) üyelerinin açıklamalarına odaklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:17
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