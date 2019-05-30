Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı
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Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı

56 saniye önce

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:23 
Ekonomi
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