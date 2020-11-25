KÜRESEL PİYASALAR-ABD'deki geçişle endeksler yükseldi

Başkanlık düğümünün çözülmesinin ardından, ABD'de Dow Jones Endeksi'nin tarihinde ilk kez 30,000 puanın üzerine çıkmasının da etkisiyle, Asya piyasaları çoğunlukla artıdaydı.

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