Küresel piyasalar, ABD'deki gelişmelere odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar, ABD'deki gelişmelere odaklandı

11.01.2021 08:59
Küresel piyasalar, ABD'deki gelişmelere odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Başkanı Donald Tump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketi gelişmelerine odaklandı.

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Başkanı Donald Tump'ın azil süreci ve ekonomik destek paketi gelişmelerine odaklandı.

Geçen hafta ABD'de Joe Biden'ın başkanlık seçimindeki zaferinin tescillenmesi, Kongre baskını ve açıklanan istihdam verilerinin yanı sıra dünya genelindeki Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel piyasaların gündeminin odağında yer aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ise yatırımcıların risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı.

ABD'deki Kongre baskınının ardından Amerikan kamuoyu, baskının sorumlusu olarak gösterilen Başkan Donald Trump'ın, Kongrede azledilmesi yoluyla görevden alınmasını tartışırken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri uzun süren sakinliğini geçen hafta bozdu. Bir haftada yüzde 0,91'den yüzde 1,1250'ye kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin etkisiyle dolar endeksinin toparlaması ve altının ons fiyatının yüzde 2,6 gerileyerek 1.848 dolara inmesi piyasa fiyatlamaları açısından haftanın öne çıkan gelişmeleriydi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, sağlanacak ekonomik destek paketinin "trilyon dolar" seviyesinde olacağını bildirmesi pay piyasalarını desteklerken, PMI verileri, özellikle imalat sanayisinin dünya genelinde gücünü koruduğuna işaret etti.

Geçen haftanın son işlem gününde yayımlanan ABD'nin istihdam raporu ise karışık sinyaller verdi. ABD'de tarım dışı istihdam, geçen ay 140 bin kişi azalarak nisan 2020'den beri ilk kez düşüş gösterdi. Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetin geçen yıl mayıs ayı itibarıyla normale dönmesiyle iş gücü piyasasında yaşanan toparlanma, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden sıkılaştırılan önlemlerle aralıkta yavaşlama kaydetti. İşsizlik oranı, geçen ay değişim göstermeyerek yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama saatlik kazançlar ise aylık yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Bu gelişmelerle New York borsasında rekorlar kırılırken, dolar endeksi haftanın ikinci yarısındaki yükselişi ile tekrar 90'ın üzerine yerleşti. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere karşın aşılama çalışmalarındaki gelişmeler ve teşvik beklentileri cuma günü piyasaların yükseliş eğilimini sürdürmesini sağladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58 artarak kapanış rekorunu kırarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 yükseldi.

Geçen haftaki pozitif seyrin ardından Asya borsaları yeni haftaya sakin başladı. Çin'de açıklanan enflasyon verisinin aralıkta yüzde 0,2 ile beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, 2021'e hızlı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ilk hafta 2020 kapanışına göre yüzde 4,33 değer kazandı. Endeks, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artarak kapanış rekorunu 1.540,61 puana taşırken, 1.542,75 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Böylece yükseliş trendini üst üste 10. haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, bu rallide en önemli desteği düşüş eğilimindeki döviz kurlarından aldı. Dolar/TL, geçen hafta 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı ve 7,3792'den kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4210 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de azil süreci ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, Biden'ın açıklamaları sonrası artırılması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesi nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Haftanın veri takviminde ise yurt içinde, bugün cari işlemler dengesi ve çarşamba sanayi üretimi, ABD'de çarşamba enflasyon ve cuma sanayi üretimi, Avro Bölgesinde de çarşamba sanayi üretimi verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyelerinin direnç, 1.500 ve 1.470 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, çarşamba günü yayımlanacak takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artacağını tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, ekim ayı iş gücü istatistikleri

12.30 Avro Bölgesi, ocak ayı yatırımcı güven endeksi

17.30 Türkiye, aralık ayı merkez yönetim iç borç istatistikleri

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, İstihdam, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar, ABD'deki gelişmelere odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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