Küresel piyasalar ABD'deki gelişmelere odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar ABD'deki gelişmelere odaklandı

12.01.2021 09:11
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Küresel piyasalar ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelere odaklanırken, rekor seviyelerdeki pay piyasalarında etkili olan kar satışlarının yanı sıra tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Küresel piyasalar ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelere odaklanırken, rekor seviyelerdeki pay piyasalarında etkili olan kar satışlarının yanı sıra tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükseliş dikkati çekiyor.

ABD'de iç politika ve ekonomiye ilişkin gelişmeler küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Meclise resmen sundu. Tasarıda, "görevi kötüye kullanmak" başlığı altında Trump'a, Kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi.

Öte yandan, Başkan Trump ile sosyal medya kavgası da devam ediyor. Sosyal medya platformu Twitter'ın, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almasının ardından Trump, sert açıklamalarda bulunurken, dün Twitter'ın hisseleri yüzde 6,4 değer kaybetti.

ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler de gündemim odağındaki yerini koruyor. Geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü veren Biden'ın, perşembe günü söz konusu ekonomik destek paketine ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi ise yükselişini sürdürdü. 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta yüzde 0,9060'tan yüzde 1,1250'ye çıkması sonrası dün de yüzde 1,15'i test etti. Dolar endeksi ise analistlerin kısa vadede direnç olarak nitelendirdiği 90,5'in üzerine yükseldi.

Avrupa tarafında, aşılama çalışmalarına karşın Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve buna bağlı olarak ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler dün pay piyasalarındaki kar satışlarının etkisini artırmasına neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da Kovid-19'un mutasyonuna rastlandığı haberlerine karşın Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dün resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da, bugün kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.817 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında toparlanarak tekrar 1.850 dolar seviyesine çıktı.

Yurt içinde, dün gün içinde 1.557,45 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyede Avrupa borsalarına paralel etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 1.536,19 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgını ile ABD'deki politik ve ekonomik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın önemli direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı dış ticaret endeksleri

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Twitter, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar ABD'deki gelişmelere odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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