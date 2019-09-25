Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar ABD'deki siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor
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Küresel piyasalar ABD'deki siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından negatif seyrediyor.

Küresel piyasalar ABD'deki siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından negatif seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Nancy Pelosi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:45 
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