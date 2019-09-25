Küresel piyasalar ABD'deki siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 'nin, Başkan Donald Trump 'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından negatif seyrediyor.

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Kalın, Jeffrey ile İdlib'i görüştü

Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü