Küresel piyasalar ABD'deki siyasi belirsizliklerle negatif seyrediyor
1 saat önce
Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından negatif seyrediyor.
Küresel piyasalar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından negatif seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:45
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