Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları ile karıştı - Son Dakika

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları ile karıştı

05.05.2021 09:03
Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları ile karıştı, System.String[]

Küresel piyasalarda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile oynaklığın arttığı görülürken, yatırımcılar da gelecekte olası sıkılaştırma adımlarının küçük bir provasını yaptı.

Küresel piyasalarda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile oynaklığın arttığı görülürken, yatırımcılar da gelecekte olası sıkılaştırma adımlarının küçük bir provasını yaptı.

Yellen'ın dün yaptığı açıklamalar, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Katıldığı etkinlikteki konuşmasında, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirten Yellen, pay piyasaları ve ABD tahvil faizlerinde hızlı düşüş, altının ons fiyatında ise yükselişe neden oldu.

Söz konusu etkinlikten birkaç saat sonra değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunu vurguladı.

Yellen'ın açıklamalarını değiştirmesi ile altının ons fiyatı kazançlarını geri verirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,59 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı, açıklamalarla 1.800 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından 1.780 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda artan oynaklığın, ileride majör merkez bankalarının atabileceği sıkılaştırma adımları ya da sözle yönlendirmelerinin neden olabileceği hareketlere ilişkin ipucu niteliğinde olduğunu söyledi.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı martta yüzde 5,6 artışla 74,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, teknoloji hisselerindeki sert düşüşler dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,06 ile sınırlı bir şekilde artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 geriledi. ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Facebook ve Tesla'nın hisselerindeki düşüşler de yüzde 1'i aştı.

Avrupa tarafında, İngiltere'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), nisanda son 27 yılın en sert yükselişini kaydetmesi ve Alman otomotiv sektöründe iş beklentilerinin 2 yılın en yükseğine çıkmasına karşın borsalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlendi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti.

Dün Yellen'ın açıklamaları sonrası artan dolar talebi ile 1,20 sınırına kadar gerileyen avro/dolar paritesi ise 1,2000-1,2020 dar bandında dengelendi.

Bugün Asya piyasalarının çoğunluğu resmi tatil dolayısıyla işleme açılmadı. Açık olan borsalardan Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde, dün banka hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kaybederek günü 1.416,25 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinin değer kaybı ise yüzde 1'i aştı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası Fed üyelerinin yapacağı konuşmaların öneminin de arttığını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB'nin beklenti anketi

10.55 Almanya, nisan ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, nisan ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, nisan ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM imalat dışı PMI

Amerika Birleşik Devletleri, Janet Yellen, Nisan, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları ile karıştı - Son Dakika Ekonomi


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