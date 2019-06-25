Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar, ABD-İran gerilimi ile negatif seyrediyor
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Küresel piyasalar, ABD-İran gerilimi ile negatif seyrediyor

1 saat önce

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında artan gerilim sonrası negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile jeopolitik risk algısındaki yükselişin emtia fiyatlarına yansımaları takip edilecek.

Küresel piyasalar, ABD-İran gerilimi ile negatif seyrediyor, System.String[]
Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında artan gerilim sonrası negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile jeopolitik risk algısındaki yükselişin emtia fiyatlarına yansımaları takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:28 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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