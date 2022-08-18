Merkez Bankası bugün faizi azaltacak mı? Uzmanlar tek bir kararda birleşti - Son Dakika
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Merkez Bankası bugün faizi azaltacak mı? Uzmanlar tek bir kararda birleşti

18.08.2022 09:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te ağustos ayı faiz kararını duyuracak. Ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin bu ay da yüzde 14'te sabit kalması öngörülüyor. Öte yandan Merkez Bankası, 2022 yılında henüz yüzde 14'lük faiz oranında hiçbir değişikliğe gitmedi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası negatif seyrederken, yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklanacak faiz kararına odaklandı.

SERİ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

2022'DE SABİT KALDI

Merkez Bankası, 2022 yılında ise faizde bir değişikliğe gitmedi. Ocak ayından itibaren değişiklik yapmayan Merkez, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı.

TCMB ANKETİ

Öte yandan piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 15 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılması yönünde gerçekleşti. Mevcut toplantıda bir kurum politika faizinde 100 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyor. Yıl sonu tahminini paylaşan 15 kurumun ise medyan beklentisi faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde oldu. En düşük yıl sonu tahmini veren kurum politika faizinin yüzde 9 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40 seviyesine kadar yükseltilmesini bekliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Merkez Bankası bugün faizi azaltacak mı? Uzmanlar tek bir kararda birleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası bugün faizi azaltacak mı? Uzmanlar tek bir kararda birleşti - Son Dakika
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