Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası önemi artan enflasyon verilerine odaklanırken, yurt içinde cari işlemler açığı verisi takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası önemi artan enflasyon verilerine odaklanırken, yurt içinde cari işlemler açığı verisi takip edilecek.

ABD'de dün teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin son bulması ile New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında günlerdir müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün onayını alması gereken teşvik paketi tasarısı yeterli desteği alamadı. Demokrat senatörler, senatonun oylamasına sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketini "yeterli olmadığı" gerekçesiyle engelledi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,45, S&P 500 endeksi yüzde 1,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti.

Analistler, Fed'in ortalama enflasyonu hedef alacağı yeni para politikası stratejisi sonrası enflasyon verisinin öneminin arttığını belirterek, bununla birlikte artan oynaklık nedeniyle teknoloji hisselerinin seyrinin bir süre daha küresel ölçekte risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında, dün gündemin odağına Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları bulunuyordu. ECB beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, Lagarde, avrodaki değerlenmenin etkileri hakkında konuştuklarını belirterek, "Enflasyon üzerinde avronun değer kazanmasının etkisini dikkate alacağız" dedi.

Lagarde'ın açıklamaları ile avro/dolar paritesi 1,1800-1,1920 bandında dalgalanması sonrası günü sınırlı yükselişle 1,1815'ten tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." ifadesini kullanması, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişelerini beraberinde getirse de Çin piyasalarında bugün sakin bir seyir görülüyor.

Öte yandan emtia fiyatlarındaki sert dalgalanmaların, sektör ve hisse bazlı hareketleri öne çıkardığı Asya piyasalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün 1.090-1.110 bandında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybıyla günü 1.099,06 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 düşüşle 7,4501'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4510 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 800 milyon dolar ila 2,8 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler dengesi, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı TÜFE

21.00 ABD, ağustos ayı federal bütçe dengesi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

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