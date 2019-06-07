Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
57 dakika önce
Küresel piyasalar, hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamalarla pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:03
Küresel piyasalar, hafta genelinde ABD
Merkez Bankası (Fed
) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamalarla pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.
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