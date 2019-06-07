Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

57 dakika önce

Küresel piyasalar, hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamalarla pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalar, hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamalarla pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:03 
Fed, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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