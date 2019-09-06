Son Dakika Haberleri: Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporu takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporu takip edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:19 
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