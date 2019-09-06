Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporu takip edilecek.
Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporu takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:19
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