Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika
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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

6 saat önce

Küresel piyasalarda azalan jeopolitik risklerle rekorlar kırılırken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporu takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda azalan jeopolitik risklerle rekorlar kırılırken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporu takip edilecek.

ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azalması, pay piyasalarında rekorlar getirirken, petrol fiyatları gerilimin başladığı zamandaki seviyenin de altına geriledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, gerginliğin tırmanmasını ve uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlikeye atılmasını önlemek için İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifinde bulundu.

İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürmesi sonrası 71 doların üzerine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, gerilimin azalmasının ardından iki günlük hızlı düşüşle 66 doların altına geriledi.

Azalan risk algısının yanı sıra ABD'de son dönemde tahminlerden iyi gelen makro ekonomik veri serisine dün de haftalık işsizlik başvuruları eklendi. İç siyasete ilişkin belirsizliklere karşın azalan jeopolitik riskler ve ekonomik görünüme ilişkin iyimserlikle pay piyasaları rekor kırmaya devam etti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,74, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 değer kazanarak tarihi zirvelerinde kapanış gerçekleştirdi.

Siyasi tarafta, dün akşam ABD Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onaylaması ve Nancy Pelosi'nin, Trump'ın azline yönelik iki maddeyi yakın bir zamanda Senato'ya yollayacaklarını söylemesi gündemi hareketlendiren gelişmeler oldu.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin daralmaya işaret etse de beklentilerden daha az gerilemesi, piyasalarda iyimserliğin sürmesini sağladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Analistler, dün akşam İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısının İngiltere parlamentosunda kabul edildiğini anımsatarak, bundan sonraki süreçte tasarının, Lordlar Kamarası'nda görüşüleceğini ve 31 Ocak öncesi Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını almasının beklendiğini ifade etti.

Brexit belirsizliğinin azalmasına karşın sterlin/dolar paritesi 1,30-1,31 bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi de 3 günlük düşüşün ardından analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,11'in hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan hane halkı harcamaları verisinin beklentilerden hızlı bir şekilde daralmaya işaret etmesine karşın artan küresel risk iştahı nedeniyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise negatif ayrışarak yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün döviz kurları ve tahvil faizlerdeki düşüş eğiliminin desteğini de alan Borsa İstanbul'da, banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksinde tarihi yükselişlerden biri görüldü. Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günlük işlem hacmi ilk kez 20 milyar lirayı aşarken, BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre yüzde 4,53 değer kazanarak günü 117.990 puandan tamamladı. Gün içinde 118.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532 seviyeleri olacağını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, kasım ayı dış ticaret endeksleri

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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