Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması küresel piyasaların odağına yerleşirken, bugünün veri takviminde ABD'nin eylül ayı istihdam raporu öne çıkıyor.

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması küresel piyasaların odağına yerleşirken, bugünün veri takviminde ABD'nin eylül ayı istihdam raporu öne çıkıyor.

Bugün ABD Başkanı Trump'ın, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklaması, piyasaların gündeminin odağına yerleşti. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde Trump'ın Kovid-19'a yakalanması, piyasalarda tedirginliğe neden olurken, ABD endeksleri, vadeli işlemler piyasasında yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın teşvik paketine ilişkin beklentiler ve tahminlerden iyi gelen işsizlik başvuruları sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Demokrat üyelerin hazırladığı Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, söz konusu teşvik paketine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nin kabul etmesinin ardından Senato'ya sunulacak paket, buradan geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Trump'ın onayına gönderilecek. Paketin, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.

Avrupa tarafında, dün imalat sanayi PMI verileri beklentiler seviyesinde seyrederken, 50'nin üzerinde kalmaya devam ederek genişlemenin yavaşlasa da sürdüğüne işaret etti. Dün başlayan ve bugün de devam edecek Avrupa Birliği liderler zirvesi piyasaların ana gündemi olarak öne çıkıyor.

Avrupa borsaları, dün karışık bir seyir izledi, avro/dolar paritesi ise 1,1700-1,1750 bandında dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya piyasalarında Çin, Hong Kong, Güney Kore ve Hindistan'da resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Japonya'da dün teknik arıza nedeniyle neredeyse tüm gün kapalı olan borsada bugün yüzde 1'e yakın değer kaybı görülüyor.

Petrol ve bakır başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki değer kaybı ise piyasalardaki risk iştahının azaldığına işaret ediyor. Dün yüzde 2,8 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda da yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla 40 doların altına indi.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.143,51 puandan tamamladı. Dün 7,7495'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7680'den işlem görüyor.

Analistler, Trump'ın Kovid-19'a yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin takip edileceğini belirterek, özellikle Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle tekrar gündeme gelen tedbirlerin küresel risk iştahını törpülediğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, eylül ayı ihracat verileri

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı istihdam raporu

17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi

Avrupa Birliği, Donald Trump, İstihdam, PMI, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

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