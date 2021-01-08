Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

08.01.2021 09:13
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

ABD'de, Kongreye yönelik baskın ve toplumsal olayların uzun sürmemesinin ardından piyasalar tekrar makroekonomik veri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere odaklandı.

ABD'de dün gerçekleştirilen Kongre oturumunda, seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirdi.

Trump, Kongre baskınını "çirkin bir saldırı" olarak nitelendirerek, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım." ifadesini kullandı.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 787 bin ile beklentilerin altında kalması sonrası New York borsasında endeksler rekor tazeledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,69, S&P 500 endeksi yüzde 1,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,56 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Dolar endeksi ise 20 ayın dibinden gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,3 artarak 89,8'e çıktı. Açıklanan veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliş eğilimini sürdürmesi ise piyasalarda artık yüksek sesle tartışılmaya başlandı. 2020 yılını 0,9170'ten tamamlayan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,10 ile 20 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Avrupa tarafında, dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın aylık ekonomi bülteninde, Kovid-19'un ikinci dalgasının Avro Bölgesi ekonomisini "önemli" ölçüde etkilediği belirtilerek, veriler ve tahminlerin 2020'nin son çeyreğinde GSYH'nin düşüşüne işaret ettiği bildirildi.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 5 gerilerken, Almanya'da ise fabrika siparişleri, kasımda yüzde 2,3 artarak yükseliş serisini üst üste 7'nci aya taşıdı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

ABD ve Avrupa pay piyasalarındaki pozitif seyir, Çin dışında bugün Asya borsalarında da etkisini sürdürüyor. Çin'de, ABD'nin teknoloji şirketlerine yaptırım ve New York borsasının 3 Çinli telekomünikasyon şirketini kottan çıkarma işlemlerini devam ettirdiği haberleri pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,13 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükseliş kaydetti. Japonya ve Güney Kore borsalarında, ABD pay piyasalarına paralel teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişin ivme kazanması dikkati çekiyor.

Yurt içinde, dün borsada rekorlar devam ederken, dolar/TL 7,2406 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesinden gelen sınırlı tepki alımlarıyla 7,34 seviyesinde dengelendi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 artışla günü 1.522,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.522,70 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesiyle piyasalarda mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Teknoloji hisselerindeki yükselişin borsa endekslerini rekordan rekora taşıdığına değinen analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın ise daha temkinli olma konusunda önemli bir sinyal olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı sanayi üretimi

11.30 İngiltere, aralık ayı konut fiyat endeksi

17.30 Türkiye, aralık ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri

16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Joe Biden, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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