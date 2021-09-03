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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

03.09.2021 08:58
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar ABD'de bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilere odaklanırken, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD'de bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilere odaklanırken, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler gündemin odağındaki yerini koruyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomideki toparlanmanın yavaşladığına işaret eden veriler genişleyici politikaların süreceği beklentilerini artırsa da yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon merkez bankalarını harekete geçmeye zorluyor.

Fed'in politikasını belirleme konusunda enflasyon ile birlikte en fazla dikkate aldığı verilerin önemli bir kısmı da bugün yayımlanacak. ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, önceki gün açıklanan ADP özel sektör istihdamının 374 bin ile beklentilerin altında kaldığına dikkati çekerek, dün de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek Kovid-19 salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğine anımsattı.

Verilerden gelen karışık sinyallerin devam ettiğini belirten analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bugün yayımlanacak istihdam raporu öncesinde dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarını kırdı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) temmuzda yıllık yüzde 12,1'lik artışla beklentileri belirgin bir şekilde aşmasına karşın Avrupa borsalarında yükselişler görüldü.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek, günü yüzde 0,3 artışla 1,1876'dan tamamladı.

Asya'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin Kovid-19 mücadelede artan eleştiriler sonrası istifa edeceği haberleri, siyaseti gündemin odağına taşıdı.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de yapılması planlanan LDP içi liderlik seçimlerine katılmayacağını söyledi. Resmi beyanını gelecek hafta kamuoyuna duyuracağını kaydeden Suga, geriye kalan görev süresini hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine ayıracağını belirtti.

Kyodo ajansı Suga'nın resmi beyanının, "görevinden fiilen istifası" olarak kabul göreceğini bildirdi. İstifa haberine karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2'ye yakın yükselirken, Japon yeni, dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, Japonya'da 42,9'a, Çin'de 46,7'ye gerileyerek ekonomik aktivitenin hizmet sektöründe daraldığına işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.479,12 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün 8,2625 ile 10 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,2778'den kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2920 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı istihdam raporu

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı PMI

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, İstihdam, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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