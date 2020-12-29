KÜRESEL PİYASALAR-ABD teşvik paketiyle hisseler yükseldi - Son Dakika

KÜRESEL PİYASALAR-ABD teşvik paketiyle hisseler yükseldi

29.12.2020 14:46
KÜRESEL PİYASALAR-ABD teşvik paketiyle hisseler yükseldi, System.String[]

ABD'de hisse senedi endeksleri, Temsilciler Meclisi'nin, kişi başına coronavirus desteklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarıyı onaylayıp Senato'ya yollaması üzerine oluşan iyimser havanın desteğinde, açılış öncesi işlemlerde hızlı yükseldi.

ABD'de hisse senedi endeksleri, Temsilciler Meclisi'nin, kişi başına coronavirus desteklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarıyı onaylayıp Senato'ya yollaması üzerine oluşan iyimser havanın desteğinde, açılış öncesi işlemlerde hızlı yükseldi.

Haftanın ilk işlem gününü yüksek artışlarla kapatan Dov Jones, Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri, Salı günü açılış öncesi işlemlerde hızlı yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 900 milyar dolarlık karşılıksız yardım ödemelerini ve 2021 bütçesini içeren toplam 2.3 milyar dolarlık paketi imzaladı.Trump konuyla ilgili açıklamasında, "Geniş kapsamlı fonlama ve yardım paketini, içindeki çıkarılması gereken savurgan maddeleri belirterek imzalıyorum" dedi ve ekledi: "Kongre'ye, altı madde madde kırmızı kalemle çizilmiş versiyonu, her bir kalemin neden iptal edilmesi gerektiğini de belirten notlarla birlikte geri yollayacağım."Avrupa borsaları da, Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık ile varılan Brexit anlaşmasını onaylamasının da etkisiyle yeni güne yükselişlerle başladı. Birleşik Krallık Parlamentosu'nun da Brexit anlaşmasını Çarşamba günü onaylaması bekleniyor.Wall Street Borsası'ndaki açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 0.58 veya 175 puan, Nasdaq 100 Endeksi de yüzde 0.44 yükseldi. Aynı işlemlerde S&P 500 Endeksi de yüzde 0.51 arttı. Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1.14 artışla açıldı. Frankfurt'ta DAX Endeksi, yüzde 0.61 yükseldi. Paris'te CAC 40 Endeksi de açılışta yüzde 0.38 yükseldi.Euro, dolar karşısında yüzde 0.23 değer kazanarak 1.22414 düzeyine yükselirken, sterlin de ABD para birimi karşısında yüzde 0.50 artarak 1.35091'e yükseldi.


Temsilciler Meclisi, Avrupa Birliği, Donald Trump, Senato, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KÜRESEL PİYASALAR-ABD teşvik paketiyle hisseler yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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