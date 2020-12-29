KÜRESEL PİYASALAR-ABD teşvik paketiyle hisseler yükseldi

Haftanın ilk işlem gününü yüksek artışlarla kapatan Dov Jones, Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri, Salı günü açılış öncesi işlemlerde hızlı yükseldi.

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